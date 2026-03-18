Il 18 marzo il primo ministro britannico Keir Starmer ha esortato le persone che hanno frequentato una discoteca a Canterbury, nel sudest dell’Inghilterra, a farsi avanti per ricevere gli antibiotici, in risposta a un’epidemia di meningite “senza precedenti” che ha già causato due morti.

Il numero totale dei contagi è passato da quindici a venti, secondo un bilancio fornito il 18 marzo dalle autorità sanitarie britanniche.

Durante un discorso in parlamento, Starmer ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle due giovani vittime.

“Alcuni contagiati sono in gravi condizioni”, ha sottolineato, invitando “tutte le persone che hanno frequentato la discoteca Club Chemistry il 5, il 6 e il 7 marzo a farsi avanti per ricevere gli antibiotici”.

Secondo le stime, circa duemila persone hanno frequentato il locale in quelle tre serate.

Il segretario di stato per la salute Wes Streeting ha precisato che la maggior parte dei casi è legata alla discoteca, frequentata principalmente da studenti di Canterbury.

“La cosa preoccupante di questo focolaio epidemico è la rapidità e l’ampiezza della diffusione della malattia, davvero senza precedenti”, ha dichiarato Streeting alla Bbc.