Il 19 marzo il nuovo parlamento tailandese ha confermato il conservatore Anutin Charnvirakul come primo ministro, dopo la vittoria del suo partito Bhumjaithai nelle elezioni legislative anticipate dell’8 febbraio.

“Collaborerò con ogni singolo deputato per il bene del paese e del popolo tailandese”, ha dichiarato Anutin, 59 anni, prima della votazione, in cui ha ottenuto 293 voti su 498.

Il suo governo dovrà affrontare le ripercussioni della guerra in Medio Oriente, le difficoltà legate a una crescita economica anemica e le persistenti tensioni al confine con la Cambogia.