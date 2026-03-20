Il 19 marzo la premier giapponese Sanae Takaichi ha avuto un incontro cordiale con Donald Trump alla Casa Bianca, nonostante le riserve di Tokyo su un coinvolgimento nello stretto di Hormuz e la stupefacente allusione del presidente statunitense all’attacco giapponese a Pearl Harbor.

Trump ha elogiato Takaichi per la sua disponibilità a partecipare agli sforzi per garantire la sicurezza del trasporto marittimo nello stretto di Hormuz, bloccato dall’Iran in risposta all’offensiva statunitense e israeliana.

“Penso che il Giappone, dopo le dichiarazioni di ieri e dell’altro ieri, sia disponibile a scendere in campo”, ha dichiarato Trump al fianco di Takaichi nello studio ovale, aggiungendo dopo una pausa: “Mica come la Nato”.

Trump non ha precisato quali fossero queste “dichiarazioni” né quali impegni abbia eventualmente preso Takaichi, che in precedenza aveva più volte sottolineato i vincoli legali del Giappone.

La costituzione giapponese, imposta nel 1947 dagli Stati Uniti, sancisce la rinuncia alla guerra.