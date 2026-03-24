Dopo anni di negoziati, il 24 marzo l’Australia e l’Unione europea (Ue) hanno firmato a Canberra un grande accordo commerciale, che è stato però subito contestato dai sindacati agricoli europei.

“È un accordo vantaggioso per entrambe le parti”, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sottolineando i “vantaggi immediati per le aziende europee, che risparmieranno un miliardo di euro di dazi doganali”.

Messa sotto pressione dalla concorrenza della Cina e dai dazi statunitensi, l’Ue sta portando avanti una politica di diversificazione commerciale.

Nelle scorse settimane Von der Leyen aveva già firmato accordi c0mmerciali con il blocco latinoamericano del Mercosur e con l’India.