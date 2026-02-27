Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito la decisione della Commissione europea “una brutta sorpresa”. “Bruxelles ha deciso unilateralmente di applicare in via provvisoria l’accordo con il Mercosur, nonostante l’assenza di un via libera del parlamento europeo, assumendosi una responsabilità molto pesante”, ha aggiunto.

“Nelle scorse settimane ho discusso in modo approfondito della questione con gli stati membri e con il parlamento europeo. Al termine delle consultazioni, ho deciso di applicare l’accordo in via provvisoria”, ha dichiarato davanti alla stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il 21 gennaio il parlamento europeo aveva approvato, con 334 voti a favore e 324 contrari, il rinvio dell’accordo con il Mercosur alla corte di giustizia dell’Unione europea, una decisione che era stata accolta dalle grida di gioia degli agricoltori riuniti a Strasburgo e che avrebbe potuto bloccare l’entrata in vigore del trattato per mesi.

Pochi giorni prima l’Unione europea e il blocco latinoamericano del Mercosur avevano firmato l’accordo, che crea una delle aree di libero scambio più grandi del mondo.

Eliminando gran parte dei dazi, il trattato dovrebbe favorire le esportazioni europee di automobili, macchinari, vini e formaggi, e facilitare l’ingresso in Europa di carne bovina, pollame, zucchero, riso, miele e soia sudamericani.

I sostenitori del trattato sottolineavano la necessità di applicarlo il più rapidamente possibile, in un momento in cui le relazioni commerciali con gli Stati Uniti sono molto tese.

Secondo i detrattori, aggraverà però la crisi dell’agricoltura europea con l’arrivo di prodotti meno costosi e non necessariamente conformi alle norme ambientali dell’Ue.