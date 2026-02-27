Ho una domanda complicata. Sono una donna trentenne sposata da pochi anni. Io e mio marito siamo innamoratissimi e abbiamo un rapporto meraviglioso. Ci siamo conosciuti quando ero al college, abbiamo lavorato insieme nello stesso posto. Abbiamo finito per fare amicizia. Quando mi sono trasferita siamo rimasti in contatto, ci siamo innamorati e il resto è storia. Ma nel periodo in cui eravamo solo amici ho avuto una tresca molto poco carnale e quasi del tutto sentimentale con il nostro capo dell’epoca, che era molto più anziano e sposato. Non abbiamo mai fatto sesso, solo limonato qualche volta e scambiato qualche messaggio spinto. Non è durata molto. Quando io e mio marito abbiamo cominciato a frequentarci seriamente, la tresca con il capo era finita da anni, perciò non c’è stata alcuna sovrapposizione tra loro né alcuna infedeltà da parte mia. Mio marito sa che in quel periodo ho avuto una tresca con un uomo più anziano, ma non gli ho mai detto chi fosse. Non l’ho fatto per vergogna. Inoltre, non sapevo come dirglielo, pur essendo mio marito un uomo molto razionale e dotato di intelligenza emotiva. Temo ancora oggi che dicendoglielo danneggerei il nostro rapporto o che mi stimerebbe di meno per via della differenza di età tra me e il nostro ex capo. Di recente, però, mio marito ha detto che vorrebbe risentirlo. È fiero del nostro matrimonio e vuole raccontargli la nostra storia perché sa che lui la troverà commovente. Non credo che lui direbbe niente della nostra tresca a mio marito e penso sinceramente che mio marito abbia ragione a credere che sarà contentissimo di saperci sposati. Di sicuro troverà la cosa commovente. Devo raccontare a mio marito di questa storia prima che contatti il nostro ex capo? O devo lasciargli scrivere un’email senza dirgli nulla? È una cosa che avrei dovuto raccontare a mio marito anni fa, oppure ho fatto bene a tenermela per me? Mi fa un po’ senso l’idea che mio marito contatti il nostro ex capo e lo aggiorni sulla nostra vita insieme senza avere queste informazioni. Però ho anche paura di rovinare il nostro rapporto stupendo.

– Brooding Over Serious Secret

Di’ a tuo marito chi era l’uomo più anziano. In generale un coniuge non può pretendere di avere la cronologia completa dei trascorsi sessuali e sentimentali dell’altro. Una persona sposata, come chiunque altro, ha diritto alla propria privacy e a uno spazio di autonomia erotica.

È permesso tralasciare certi dettagli di poco conto sul nostro passato, perché non sono importanti oppure perché ci fanno fare brutta figura o stare male. Perciò sì, va bene tenersi certe cose per sé. Per esempio, se alle superiori ti sei scopata il fidanzato della tua migliore amica, lei l’ha scoperto, è successo un casino, non siete più amiche e dopo le superiori ti sei trasferita, non devi per forza condividere queste informazioni con un tizio che hai frequentato e poi sposato a distanza di dieci anni e passa.

Personalmente, però, Boss, io non vorrei stare insieme a un tizio a cui non posso raccontare quella storia. Non vorrei stare insieme a un tizio con cui non posso ridere della merda che ero alle superiori. Non vogliamo tutti che i nostri coniugi ci amino per ciò che siamo, esseri umani con dei difetti? E non meritiamo tutti un coniuge abbastanza sveglio da capire che il nostro passato – errori compresi – ha contribuito a renderci la persona che hanno conosciuto e di cui si sono innamorati anni dopo?

Detto questo, Boss, l’identità dell’uomo più anziano non è un dettaglio di poco conto. Tuo marito sa che hai avuto una breve storia con un uomo più anziano, ma non gli hai mai detto chi fosse. E smettila di chiamarla tresca! Non è mai stata consumata! Perciò, se tuo marito doveva giudicarti per aver fatto la cretina con un uomo più anziano, a questo punto lo avrebbe già fatto.

Il problema qui riguarda il fatto che l’altro sa chi è tuo marito, e non viceversa, e se tuo marito lo venisse a scoprire da solo, Boss, potrebbe sentirsi umiliato (perché l’ex capo sapeva e lui no), o restarci male perché non ti sei fidata abbastanza di lui da raccontarglielo tu, e prima.

Credi che l’ex capo non direbbe nulla, e magari è così, ma la gente invecchiando cambia. Quindi è possibile che l’uomo con cui hai limonato al college non dicesse niente all’epoca, ma non puoi essere sicura al 100 per cento che oggi non se lo lasci scappare.

Perciò devi giocare d’anticipo: “Senti, amore, prima che tu risenta il nostro ex capo, c’è una cosa che avrei dovuto dirti da un pezzo. Prima che io e te ci frequentassimo, ho fatto la cretina con un uomo più anziano – e fin qui niente di nuovo – ma non ti ho mai detto chi fosse. Be’, era il nostro capo. Quando ci siamo messi insieme era già finita da anni e non te l’ho mai raccontato perché mi vergognavo. Però non voglio che tu cada dalle nuvole se lui ti dice qualcosa, perciò te lo sto dicendo adesso. E ripeto, mi dispiace non avertelo raccontato anni fa”.

P.s. Un’altra opzione è quella di farti viva prima tu con l’ex capo e chiedergli di non dire nulla a tuo marito, che è ignaro. Se però tuo marito scopre che stavi tramando alle sue spalle, avrai tre torti di cui rispondere: due antichi (la storia con il capo e il non averne parlato a tuo marito) e uno più recente (il tentato insabbiamento).