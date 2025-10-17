Alla reception una persona gentile ci elenca tutte le possibilità. Ed ecco il miracolo: le proposte fanno sembrare antiquato il repertorio sessuale. Mentre ancora discutiamo di preliminari e penetrazione, il mondo dei massaggi ha già moltiplicato scuole e offerte: californiano, thailandese, svedese, ayurvedico, a due mani, a quattro mani, con pietre calde, canne di bambù o palline con dei rilievi. Sogno un kamasutra generoso, un sexy shop ben fornito come una spa.

Eccoci dunque pronti, entusiasti, freschi come una rosa. L’incontro è previsto di mattina o pomeriggio, non a fine serata (quando il nostro unico vero desiderio è quello di ronfare per dieci ore di fila). Arriviamo puliti e in ordine, ce ne andremo spettinati. Stiamo per offrirci a uno sguardo che non giudica.

Vi propongo un viaggio in un mondo sessualmente utopico. L’arredamento sarà minimalista e in toni pastello. La colonna sonora, canti di uccelli. Per l’abbigliamento: accappatoi morbidi, ciabatte larghe e mutandine di carta. Benvenuti alla spa, all’hammam, al centro massaggi. E ora immaginate di vivere qui i nostri rapporti sessuali. Immaginate che i nostri giochi amorosi prendano a prestito i codici di questi luoghi: la lentezza, la gentilezza, l’attenzione al corpo.

Sul lettino per i massaggi l’unico obiettivo è il piacere. Non la prestazione, la ricerca di conferme o il controllo. A volte è rilassante. Altre è sconvolgente. Certe pensiamo ad altro. Ma siamo pur sempre dentro il nostro corpo, che è accarezzato, avvolto, riconosciuto. Niente da dimostrare, niente da produrre. Il telefono è fuori portata, e piano piano abbandoniamo il mondo funzionale per quello carnale.

Il corpo si trasforma. Letteralmente. Passa da uno stato perennemente connesso a quello di una focaccia calda e oliata: impastato, rigirato, onorato. E se fosse proprio questa la metafora definitiva per un rapporto sessuale ben riuscito? Accogliere, sciogliersi, aprirsi. Un corpo che non resiste, bensì riceve.

Il tempo si distende, come i gesti del professionista. Non si propone un “massaggio lampo” come si propone una sveltina. Ci si impegna per trenta minuti, un’ora, due ore: il tempo che ci vorrà. E soprattutto, non c’è alcun bisogno di concludere. Il piacere risiede nell’esperienza. Per l’orgasmo ci resta sempre la masturbazione, no?