“Ci aspettavamo di perdere terreno, è normale quando ci si presenta per la terza volta. Ma speravo in qualcosa di più”, ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019.

La premier socialdemocratica Mette Frederiksen si è detta pronta a continuare a guidare il governo nonostante il forte calo del suo partito nelle elezioni legislative del 24 marzo, in cui il blocco di sinistra non ha raggiunto la maggioranza assoluta.

I cinque partiti del blocco di sinistra hanno ottenuto 84 seggi sui 179 del parlamento, sei in meno della maggioranza assoluta. I sei partiti del blocco di destra hanno invece ottenuto 77 seggi.

“Sono pronta a guidare il governo danese nei prossimi quattro anni”, ha dichiarato Frederiksen, 48 anni.

I Moderati (centro), guidati dal ministro degli esteri Lars Løkke Rasmussen, hanno ottenuto 14 seggi e avranno quindi un ruolo chiave nei negoziati per formare un esecutivo di coalizione, che si preannunciano ardui.

“Formare un governo non sarà facile”, ha dichiarato Frederiksen, che dal 2022 guidava un’inedita coalizione sinistra-destra, che includeva i Moderati.

Troels Lund Poulsen, il leader dei liberali di Venstre (centrodestra), che facevano parte della maggioranza uscente, ha escluso di collaborare nuovamente con Frederiksen.

“Per noi ci sono solo due possibilità: formare un governo di centrodestra o passare all’opposizione”, ha dichiarato.