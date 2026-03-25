Il 24 marzo la giuria di un tribunale civile di Santa Fe, nello stato del New Mexico, ha stabilito che l’azienda statunitense Meta, fondata da Mark Zuckerberg, è responsabile di aver messo in pericolo gli utenti minorenni delle sue piattaforme.

La casa madre di Facebook e Instagram è stata condannata a pagare 375 milioni di dollari di risarcimento, una cifra considerevole ma inferiore ai circa due miliardi di dollari chiesti dal procuratore del New Mexico Raul Torrez.

Pochi minuti dopo l’annuncio della sentenza, un portavoce di Meta ha riferito che l’azienda farà ricorso in appello.

“Lavoriamo duramente per proteggere gli utenti delle nostre piattaforme e siamo consapevoli dell’importanza d’identificare e sospendere i malintenzionati, e di eliminare i contenuti pericolosi”, ha aggiunto.