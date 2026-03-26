Quest’inasprimento della politica migratoria ha il sostegno della maggioranza dei ventisette, nonché dei deputati europei di destra ed estrema destra, che hanno accolto l’esito della votazione con un grande applauso in aula.

Sottoposta a forti pressioni, nel 2025 la Commissione europea aveva quindi presentato un testo il cui obiettivo principale era aumentare il numero delle espulsioni, che è stato approvato la mattina del 26 marzo da un’ampia maggioranza di deputati europei di destra, estrema destra e centro.

“Il testo serve a garantire un principio semplice: se entri illegalmente in Europa, puoi stare certo che non ci resterai”, ha dichiarato l’eurodeputato di centrodestra francese François-Xavier Bellamy.

Autorizza gli stati membri a creare degli “hub di rimpatrio”, centri situati al di fuori dell’Ue per la detenzione di persone la cui domanda d’asilo è stata respinta.

L’idea di creare centri di questo tipo per migranti, prima o dopo l’esame della loro domanda d’asilo, non è nuova.

L’Italia ne ha creato uno in Albania che è però rimasto spesso vuoto a causa di una serie di ricorsi giudiziari. A febbraio ospitava circa novanta persone, secondo una fonte interna alle autorità italiane.

Un’intesa simile era stata firmata anche dal Regno Unito e dal Ruanda, ma Londra aveva poi abbandonato il progetto. I due paesi sono ora in causa davanti a una corte d’arbitrato internazionale.