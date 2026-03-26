“L’adozione di questa risoluzione servirà anche a impedire l’oblio”, ha aggiunto, dopo che il 24 marzo aveva denunciato “le politiche che mirano a cancellare la storia”, in particolare negli Stati Uniti “dove i libri sull’argomento sono banditi dalle scuole e dalle biblioteche pubbliche”.

“Siamo qui riuniti oggi per proclamare la verità e proseguire il cammino verso la guarigione e la giustizia riparativa”, ha dichiarato Mahama.

In prima linea nell’Unione Africana sulla questione dei risarcimenti legati alla tratta transatlantica, il presidente ghaneano John Mahama ha raggiunto New York per promuovere questa risoluzione non vincolante, che ha definito “storica”.

Nonostante le resistenze degli Stati Uniti e dei paesi europei, il 25 marzo l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato, su iniziativa del Ghana, la tratta degli schiavi africani “il più grave crimine contro l’umanità”.

La risoluzione – adottata con 123 voti a favore, tre contrari (Stati Uniti, Israele e Argentina) e 52 astensioni (tra cui il Regno Unito e gli stati membri dell’Unione europea) – dichiara la tratta degli schiavi africani “il più grave crimine contro l’umanità”, in quanto “ingiustizia disumana e persistente”.

Il testo mette in evidenza la portata del fenomeno, la sua durata, la sua brutalità, il suo carattere sistemico e le sue conseguenze visibili ancora oggi, in un mondo in cui gli africani e le persone di origine africana sono vittime di “discriminazioni razziali e neocolonialismo”.

“Per giustificare l’ingiustificabile, i sostenitori e i beneficiari della schiavitù hanno costruito un’ideologia razzista, trasformando i pregiudizi in pseudoscienza”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

“Oggi è più importante che mai denunciare la menzogna della supremazia bianca e lavorare per la verità, la giustizia e la riparazione”, ha aggiunto.

La risoluzione invita gli stati a impegnarsi in un processo che permetta di riparare i torti del passato attraverso scuse formali, risarcimenti per i discendenti delle vittime, politiche di lotta contro il razzismo e restituzione dei beni culturali e spirituali saccheggiati.