Jorge Piñón, un esperto del settore energetico cubano presso l’università statunitense di Austin, in Texas, intervistato dall’Afp, si è detto sorpreso che gli Stati Uniti non abbiano cercato d’intercettare la petroliera.

Poco dopo, la sera del 29 marzo, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che lascerà passare la petroliera, nonostante il blocco.

“Se un paese vuole inviare petrolio a Cuba in questa fase, non è un problema per me, che si tratti della Russia o altri”, ha dichiarato. “Non cambia niente. Cuba è finita, hanno un regime orribile, con leader corrotti, e che ricevano o meno un carico di petrolio non ha alcuna importanza”.

All’inizio di gennaio Cuba aveva perso il suo principale alleato regionale e fornitore di petrolio, il Venezuela, dopo che le forze statunitensi avevano catturato il presidente Nicolás Maduro.

Da allora sull’isola si sono moltiplicate le interruzioni di elettricità, che a volte durano più di venti ore. Dall’inizio del 2024 Cuba ha subìto sette interruzioni di elettricità a livello nazionale, due delle quali nel mese di marzo.

Per fronteggiare la crisi, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha introdotto misure di razionamento del carburante, i cui prezzi sono saliti alle stelle. I trasporti pubblici sono stati drasticamente ridotti e alcune compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Cuba.