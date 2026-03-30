Una petroliera russa soggetta a sanzioni dovrebbe arrivare a Cuba il 31 marzo, sfidando il blocco imposto dagli Stati Uniti sull’approvvigionamento di carburante dell’isola comunista, dov’è in corso una grave crisi energetica.
La sera del 29 marzo la Anatoly Kolodkin, che trasporta 730mila barili di greggio, stava risalendo la costa settentrionale di Cuba in direzione del porto di Matanzas, secondo il sito specializzato MarineTraffic.
Cuba, che ha una popolazione di quasi dieci milioni di abitanti, non importa petrolio dal 9 gennaio, data dell’ultima consegna da parte del Messico prima che Washington imponesse il blocco.
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Jorge Piñón, un esperto del settore energetico cubano presso l’università statunitense di Austin, in Texas, intervistato dall’Afp, si è detto sorpreso che gli Stati Uniti non abbiano cercato d’intercettare la petroliera.
Poco dopo, la sera del 29 marzo, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che lascerà passare la petroliera, nonostante il blocco.
“Se un paese vuole inviare petrolio a Cuba in questa fase, non è un problema per me, che si tratti della Russia o altri”, ha dichiarato. “Non cambia niente. Cuba è finita, hanno un regime orribile, con leader corrotti, e che ricevano o meno un carico di petrolio non ha alcuna importanza”.
All’inizio di gennaio Cuba aveva perso il suo principale alleato regionale e fornitore di petrolio, il Venezuela, dopo che le forze statunitensi avevano catturato il presidente Nicolás Maduro.
Da allora sull’isola si sono moltiplicate le interruzioni di elettricità, che a volte durano più di venti ore. Dall’inizio del 2024 Cuba ha subìto sette interruzioni di elettricità a livello nazionale, due delle quali nel mese di marzo.
Per fronteggiare la crisi, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha introdotto misure di razionamento del carburante, i cui prezzi sono saliti alle stelle. I trasporti pubblici sono stati drasticamente ridotti e alcune compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Cuba.
“Una volta che il carico della Anatoly Kolodkin sarà arrivato a Cuba, ci vorranno dai 15 ai 20 giorni per trattare il petrolio, poi altri 5 o 10 giorni per distribuire i prodotti raffinati”, ha spiegato Piñón. “Cuba ha un gran bisogno soprattutto di gasolio”, ha precisato.
“Il carico russo potrebbe essere trasformato in 250mila barili di gasolio, una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno del paese per circa dodici giorni e mezzo”, ha aggiunto.
La Anatoly Kolodkin, soggetta a sanzioni statunitensi, aveva lasciato il porto russo di Primorsk l’8 marzo.
Era stata scortata da una nave della marina russa attraverso la Manica. Le due navi si erano poi separate all’imbocco dell’oceano Atlantico.