Durante una recente udienza, il 30 marzo, Friedman aveva espresso forte preoccupazione per il fatto che il Pentagono avesse emanato nuove regole per la stampa ancora più restrittive delle precedenti.

“Il dipartimento non può portare avanti le sue politiche illegali fingendo di aver agito per risolvere i problemi, e sperare che il tribunale chiuda un occhio”, ha scritto Friedman nella sua sentenza. Il giudice ha definito le azioni del Pentagono un “chiaro tentativo di aggirare l’ordinanza”.

Il giudice distrettuale Paul Friedman ha affermato che il dipartimento della difesa deve rispettare la sua precedente ordinanza, che dava ragione al New York Times e ad altre testate che contestavano le restrizioni imposte nel 2025.

Il 9 aprile un giudice di Washington ha stabilito che il Pentagono sta continuando a ostacolare il lavoro della stampa, in violazione di una precedente ordinanza che gli imponeva di ripristinare l’accesso ai giornalisti accreditati.

Il Pentagono, guidato dal segretario della difesa Pete Hegseth, aveva affermato a ottobre 2025 che i giornalisti costituivano un pericolo per la sicurezza e avrebbero quindi perso l’accredito se avessero sollecitato personale militare non autorizzato a divulgare informazioni classificate e, in alcuni casi, anche non classificate.

Delle 56 testate della Pentagon press association, solo una aveva accettato le nuove regole, mentre i giornalisti di quelle che non avevano firmato si erano visti ritirare gli accrediti.

Il 20 marzo Friedman aveva stabilito che queste politiche violavano le tutele relative alla raccolta di notizie e al giusto processo previste dalla costituzione statunitense, e aveva emesso un’ordinanza che imponeva al Pentagono di ripristinare l’accesso ai giornalisti.