Il 9 aprile la first lady Melania Trump ha smentito qualsiasi legame con Jeffrey Epstein e ha detto di non essere stata una delle sue vittime, riportando il caso sotto i riflettori in un momento in cui il presidente Donald Trump stava cercando di lasciarselo alle spalle.

Ha anche smentito le voci che circolavano online secondo cui il finanziere neyworchese colpevole di reati sessuali l’avrebbe presentata a Donald Trump, precisando di aver conosciuto suo marito a una festa a New York nel 1998, due anni prima di incrociare per la prima volta Epstein nel corso di un altro evento a cui aveva partecipato con lui.

Ha inoltre esortato il congresso a tenere delle audizioni pubbliche in cui le vittime di Epstein possano raccontare le loro storie sotto giuramento, un’ipotesi che contribuirebbe ulteriormente a riportare il caso sotto i riflettori.