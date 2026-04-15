Circa 250 persone risultano disperse dopo che un’imbarcazione con a bordo rifugiati rohingya e cittadini bangladesi ha fatto naufragio nel mar delle Andamane, nell’oceano Indiano, hanno annunciato il 14 aprile l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L’Unhcr e l’Oim hanno precisato che il peschereccio, con a bordo quasi trecento persone tra uomini, donne e bambini, si è rovesciato a causa dei forti venti, del mare agitato e del sovraffollamento. L’imbarcazione era partita da Teknaf, nel sud del Bangladesh, ed era diretta in Malaysia.

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Rafiqul Islam, uno dei sopravvissuti, ha raccontato alla Reuters che lui e i suoi compagni di viaggio hanno trascorso quattro giorni in mare mentre le condizioni meteorologiche peggioravano rapidamente. Ha affermato che nel tentativo di eludere la guardia costiera i trafficanti avevano rinchiuso i passeggeri in angusti compartimenti normalmente riservati al pesce e alle reti. “Non c’era quasi ossigeno”, ha dichiarato, aggiungendo che almeno trenta persone sono morte per soffocamento prima del naufragio. “Questa tragedia mette in luce i devastanti costi umani di uno sfollamento prolungato e dell’assenza di soluzioni per i rohingya”, hanno affermato l’Unhcr e l’Oim. Da anni molti membri della minoranza musulmana rohingya della Birmania cercano di raggiungere, a bordo d’imbarcazioni fatiscenti, i paesi vicini, tra cui Malaysia, Indonesia e Thailandia, per sfuggire alle persecuzioni in patria o ai campi profughi sovraffollati in Bangladesh.