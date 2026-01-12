La Birmania ha commesso un genocidio contro la minoranza musulmana rohingya? La Corte internazionale di giustizia (Cig) dovrà stabilirlo al termine di tre settimane di udienze, che cominciano il 12 gennaio.

In questo caso, portato dal Gambia davanti alla più alta giusidizione delle Nazioni Unite, il governo birmano è accusato di violazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948.

Il caso è seguito con attenzione anche perché potrebbe costituire un precedente per un ricorso simile presentato dal Sudafrica contro Israele, e legato alla guerra nella Striscia di Gaza.