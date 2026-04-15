Il 15 aprile uno studente ha aperto il fuoco in una scuola nel sudest della Turchia, uccidendo almeno quattro persone, tra cui tre compagni di scuola, e ferendone una ventina, ha riferito Mükerrem Ünlüer, governatore della provincia di Kahramanmaraş. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in due giorni.

“L’attacco ha causato la morte di tre studenti e un insegnante”, ha dichiarato alla stampa Ünlüer, aggiungendo che l’aggressore si è poi suicidato.

“Uno studente dell’ottava classe si è presentato a scuola con cinque armi e sette caricatori, che riteniamo appartenessero al padre, un ex poliziotto, e ha aperto il fuoco indiscriminatamente in due aule della quinta classe”, ha affermato.

In Turchia gli studenti dell’ottava classe hanno generalmente 13 o 14 anni, e quelli della quinta 10 o 11 anni.