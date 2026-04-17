La Birmania ha ridotto la pena detentiva dell’ex leader e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi nell’ambito di un’amnistia concessa dal nuovo presidente Min Aung Hlaing, che cinque anni fa aveva rovesciato il suo governo con un colpo di stato militare, ha riferito il 17 aprile il suo avvocato alla Reuters.

Aung San Suu Kyi, 80 anni, stava scontando una pena a 27 anni di detenzione, secondo i suoi sostenitori politicamente motivata, per vari reati, tra cui istigazione alla corruzione, frode elettorale e rivelazione di segreti di stato.

La pena è stata ridotta di un sesto e non è ancora chiaro se Aung San Suu Kyi potrà scontare la parte restante agli arresti domiciliari, ha dichiarato il suo avvocato.

L’ex leader, che aveva definito le accuse contro di lei “assurde” ed è ancora molto popolare nel paese, non è più apparsa in pubblico dalla fine dei suoi processi e non si sa dove si trovi.