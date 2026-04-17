Il viceministro dell’interno Máximo Pavez ha dichiarato alla stampa che un volo con a bordo quaranta cittadini stranieri è partito dalla città settentrionale di Iquique per raggiungere la Bolivia, la Colombia e l’Ecuador.

“Questo volo, il primo di una lunga serie, fa parte di un impegno chiaro e di un progetto di riforma dell’immigrazione su cui stiamo lavorando da quando il governo è entrato in carica, l’11 marzo”, ha affermato Pavez. “L’obiettivo è aumentare la frequenza dei voli con un’attenta pianificazione”.

Delle quaranta persone espulse, quindici avevano commesso reati e venticinque avevano problemi amministrativi, ha riferito il governo.

Nelle scorse settimane Kast, che lega l’immigrazione irregolare all’aumento della criminalità, aveva esortato i migranti senza permesso di soggiorno a lasciare il paese volontariamente per evitare l’espulsione.

Frank Sauerbaum, capo del Servizio nazionale delle migrazioni (Sermig), ha dichiarato che 2.180 venezuelani hanno lasciato volontariamente il paese dall’annuncio della vittoria elettorale di Kast.