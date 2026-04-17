Ha precisato che il passaggio delle navi dovrà avvenire lungo la rotta predisposta dall’autorità portuale e marittima iraniana.

Araghchi ha dichiarato su X che lo stretto sarà aperto alla navigazione commerciale per il resto della tregua.

Il 17 aprile il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz in seguito all’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra Israele e Libano.

La guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran il 28 febbraio ha causato migliaia di morti e destabilizzato l’intero Medio Oriente. Il conflitto ha inoltre provocato la chiusura dello stretto di Hormuz, dove in tempi normali transita un quinto della produzione mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto, facendo temere il più grave shock energetico della storia.

Dopo l’annuncio di Araghchi, i prezzi del petrolio sono scesi di circa il 9 per cento, accentuando i cali già in corso.

Questa settimana il Fondo monetario internazionale aveva abbassato le sue previsioni di crescita globale e avvertito dei rischi di recessione in caso di guerra prolungata.