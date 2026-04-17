Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva saranno tra i principali leader presenti alla Mobilitazione progressista globale (Gpm), che si svolgerà a Barcellona il 17 e il 18 aprile. L’obiettivo è coordinare gli sforzi per difendere il multilateralismo e contrastare la crescita dell’estrema destra. L’evento, organizzato dalla Spagna insieme a partiti e movimenti di sinistra, arriva in un momento in cui i tagli agli aiuti umanitari, gli interventi militari e le minacce di abbandonare la Nato da parte del presidente statunitense Donald Trump hanno scosso in profondità l’ordine internazionale. Nata dopo il successo della destra e dell’estrema destra nelle elezioni europee del giugno 2024, la Mobilitazione progressista globale punta a redigere una dichiarazione comune su temi che vanno dalla difesa della democrazia alla transizione energetica.

Sia Sánchez sia Lula sono grandi avversari dell’amministrazione Trump e devono fronteggiare la crescita dell’estrema destra in patria. Nelle scorse settimane Sánchez è anche emerso come uno dei principali critici della guerra in Iran. Saranno presenti a Barcellona anche il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, anche lui ai ferri corti con Trump, e la presidente messicana Claudia Sheinbaum. “Penso sia molto importante che i partiti e i governi progressisti si uniscano per far capire alle persone in tutto il mondo che apparteniamo a qualcosa che va ben oltre questioni di politica interna”, ha affermato Sánchez nel corso di una visita in Cina.