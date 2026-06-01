- I piccioni percepiscono il campo magnetico grazie al ferro accumulato nelle cellule immunitarie.
- Uomini e donne trovano più attraenti i volti femminili.
- L’esplosione durante il test della Blue Origin potrebbe ritardare di parecchi mesi i piani della Nasa per il ritorno sulla Luna.
- Un database generato dall’intelligenza artificiale ha previsto la forma di più di un miliardo di possibili proteine.
- Il cambiamento climatico sta accelerando lo sviluppo della resistenza agli antibiotici nei batteri patogeni.
- Un nuovo farmaco può far scomparire i sintomi dell’epatite B in molti pazienti.
- Le zanzare possono essere attratte dagli spray repellenti.
- Nei mesi scorsi i ghiacciai del Pamir si sono ritirati per la prima volta in modo significativo.
- Una terapia basata su un virus geneticamente modificato sembra in grado di bloccare lo sviluppo dei tumori al pancreas.
- Il cambiamento climatico può rendere le grandinate più intense e pericolose.
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