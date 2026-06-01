All’inizio di maggio è scattata l’allerta per alcuni casi di hantavirus a bordo di una nave da crociera in viaggio nell’oceano Atlantico. La risposta mondiale è stata rapida ed efficace. Nel frattempo, però, un’altra epidemia, in questo caso di ebola, è scoppiata nel cuore dell’Africa, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Ma in quel caso lo abbiamo saputo solo il 15 maggio, e la risposta è stata molto più problematica.

Due settimane dopo, l’epidemia continua ad aggravarsi, con poco più di un migliaio di casi confermati, 256 morti e due paesi coinvolti, la Rdc e l’Uganda. Ma le cifre non dicono tutto. Per esempio non raccontano i ritardi nella conferma dell’esistenza di un’epidemia, che hanno fatto perdere settimane preziose, se non addirittura mesi; non riferiscono l’assenza di scorte di materiale sanitario, in una regione che ha già dovuto affrontare diversi focolai di ebola; e infine non illustrano il caos logistico e di sicurezza in un’area afflitta dal sottosviluppo e dalla presenza di gruppi ribelli armati.

Nel fine settimana il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus si trovava nell’epicentro dell’epidemia, a Bunia, in Rdc, per dire ai congolesi “non siete soli in questa sfida”. Ma il contesto non è altrettanto positivo.