L’ex presidente filorusso Rumen Radev ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni legislative del 19 aprile in Bulgaria, mettendo fine ad anni di governi di coalizione deboli e sconfiggendo le forze politiche che hanno dominato a lungo la scena politica del paese. La sua vittoria, che va oltre le previsioni, è una delle più nette ottenute da un singolo partito in Bulgaria dalla fine del comunismo e dovrebbe permettere di mettere fine all’instabilità che ha portato a otto elezioni in cinque anni. Il partito di Radev, Bulgaria progressista, ha ottenuto il 44,6 per cento dei voti, secondo i risultati parziali con il 60 per cento delle schede scrutinate. Secondo alcuni analisti politici bulgari, potrebbe dare vita a un governo di minoranza dal forte mandato popolare, anche se Radev non ha escluso una coalizione con un partito filoeuropeo o con un partito minore. Al secondo posto, con il 14,2 per cento dei voti, è arrivata la coalizione filoeuropea Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp-Db), e al terzo, con il 13 per cento, il partito Gerb, guidato dall’ex primo ministro Bojko Borisov.

“È una vittoria della speranza sulla sfiducia, della libertà sulla paura e, se mi consentite, della moralità”, ha dichiarato Radev alla stampa nella tarda serata del 19 aprile. Ex pilota di caccia, euroscettico e contrario agli aiuti militari all’Ucraina, Radev si era dimesso da presidente a gennaio per candidarsi alle legislative dopo che a dicembre un’ondata di proteste aveva costretto alle dimissioni il governo guidato da Rosen Željazkov. In campagna elettorale aveva poi cavalcato l’ondata di frustrazione per la cronica instabilità politica del paese balcanico, dove i cittadini sono stanchi della corruzione e dei partiti che dominano la scena politica da decenni. Radev aveva anche auspicato un rafforzamento dei legami con Mosca e un via libera alla ripresa delle importazioni di petrolio e gas russo, criticando invece la spinta dell’Unione europea verso lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La questione del costo della vita