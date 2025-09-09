Le ragazze e i ragazzi spagnoli, proprio come quelli italiani, faticano a lasciare la casa dei genitori. Questa situazione, dovuta soprattutto all’aumento degli affitti, si riscontra in diversi paesi del sud dell’Europa, dove in media i giovani si emancipano dalla famiglia intorno ai trent’anni. Al nord del continente, invece, verso i vent’anni si comincia già a condurre una vita indipendente, anche grazie agli investimenti pubblici destinati all’edilizia popolare.
Il reportage video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
