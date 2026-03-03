L’Islanda, paese fondamentale per la sicurezza dell’Artico, oggi teme per il proprio futuro: l’isola subirà presto le stesse pressioni ricevute dalla Groenlandia da parte di Donald Trump? Per proteggersi dalla nuova aggressività statunitense e dalle minacce della Russia, il paese sta pensando di riaprire i negoziati per l’adesione all’Unione europea, cominciati nel 2009 e interrotti nel 2015.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
