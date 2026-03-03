L’Islanda, paese fondamentale per la sicurezza dell’Artico, oggi teme per il proprio futuro: l’isola subirà presto le stesse pressioni ricevute dalla Groenlandia da parte di Donald Trump? Per proteggersi dalla nuova aggressività statunitense e dalle minacce della Russia, il paese sta pensando di riaprire i negoziati per l’adesione all’Unione europea, cominciati nel 2009 e interrotti nel 2015.

Il video di Arte.