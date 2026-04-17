In quindici anni al potere Viktor Orbán ha trasformato il servizio pubblico radiotelevisivo ungherese in una macchina di propaganda del governo. È solo l’esempio più estremo dei pericoli che incombono sui canali televisivi e radiofonici pubblici europei, ma non l’unico. In gran parte dei paesi dell’Unione il calo dei finanziamenti o le pressioni politiche hanno indebolito la capacità di queste emittenti di contribuire a un’informazione libera, indipendente e pluralista.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega cosa sta succedendo in alcuni paesi come la Repubblica Ceca, la Lituania e la Slovacchia, e in generale ricorda l’importanza di avere radio e televisioni pubbliche indipendenti sia per difendere l’informazione dalle influenze del potere politico ed economico sia come baluardo contro la diffusione delle fake news.