La giustizia penale minorile si basa, in tutta l’Unione europea, su un principio fondamentale: un minore non può essere giudicato come un adulto. Eppure l’età della responsabilità penale torna regolarmente al centro del dibattito. In Svezia la soglia è fissata a 15 anni, ma il governo conservatore, sostenuto dall’estrema destra, ora vuole abbassarla addirittura a 14 anni, per poter punire con il carcere un numero maggiore di minori colpevoli di reati. Una linea dura che dovrebbe rispondere alla violenza delle gang e al traffico di droga.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che le reti criminali del continente arruolano reclute sempre più i giovani. Ma anche che le misure unicamente repressive sono spesso inefficaci e controproducenti e che i minori colpevoli di crimini sono spesso a loro volta vittime di violenza, sfruttamento ed esclusione sociale.