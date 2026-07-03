Questa è la storia di tre uomini che si considerano imperatori. Qualunque somiglianza con personaggi esistenti non è casuale. Questi uomini i popolano i nostri giorni e le nostre notti, e a volte anche i nostri incubi. Sono i protagonisti del ribaltamento del mondo a cui assistiamo, nel bene e molto più spesso nel male.

Il primo sogno di onnipotenza è quello di un uomo che chiede costantemente a Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da uno dei suoi ex futuri amici, di farlo sembrare molto più grande di quanto sia, mostrandolo nei panni di Gesù o di Atlante, il titano della mitologia greca condannato a portare sulle sue spalle la volta celeste. Il suo vero desiderio, però, è quello di essere un imperatore capace di conquistare territori come facevano i pionieri del diciannovesimo secolo. In preda alle sue manie di grandezza, ha trasformato i 250 cinquant’anni d’indipendenza del suo paese, che gli va stretto anche se è immenso, in un’autocelebrazione.

Il secondo è cresciuto in un impero che non voleva presentarsi come tale ma era nato dalle macerie di un impero reale. La nostalgia lo ha spinto a commettere l’irreparabile: invadere un paese vicino. Senza dubbio ha sottovalutato il suo avversario e oggi è sulla difensiva, un imperatore nudo nel suo palazzo glorioso, determinato nella sua collera a spezzare chiunque non si pieghi al suo volere.

Avrete sicuramente riconosciuto, nell’ordine, Donald Trump e Vladimir Putin. Al terzo si addice in modo più legittimo la veste imperiale, prima di tutto perché ha poteri paragonabili a quelli dei veri imperatori che hanno occupato il suo posto fino all’inizio del ventesimo secolo, ma anche perché ha il vento in poppa in questa fase di ricomposizione del mondo. Il suo paese è la potenza in ascesa, dopo decenni dedicati a costruire una macchina industriale e militare di primo piano. All’interno, controlla ogni cosa per evitare qualsiasi dissenso. Il terzo uomo è chiaramente il numero uno cinese Xi Jinping.