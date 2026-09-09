Se una donna partorisse proprio in cima al Monte Bianco, in quale paese nascerebbe il bambino? La risposta cambia a seconda che lo chiediate alla Francia o all’Italia. E la lite va avanti dal 1860.

Confini pazzi è una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali. In questa puntata: una montagna imponente, orde di turisti, un imperatore, un re, una mappa poco chiara, una funivia e una vasca idromassaggio.