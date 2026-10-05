Un mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al seno: è questo l’obiettivo di campagne internazionali come “Ottobre rosa”, che si concentra sulla prevenzione e i controlli medici periodici. In Europa, dove si concentra il 25 per cento dei casi di tumore di qualunque tipo diagnosticati nel mondo, le persone sotto i cinquant’anni sembrano essere più colpite di un tempo dalle malattie oncologiche e aumentano i giovani che sui social media raccontano la loro condizione o condividono le fasi della loro chemioterapia.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la probabilità di remissione o guarigione tra i giovani è in generale più alta, perché sopportano meglio le terapie, ma la malattia ha spesso gravi conseguenze sulla loro vita. Il notiziario indica poi le possibili cause del fenomeno, le differenze tra i paesi e quali iniziative continentali ci sono per affrontare questa nuova emergenza.