Da settimane in Francia decine di migliaia di persone protestano contro i tagli alle scuole e alle università. I manifestanti chiedono più insegnanti, classi meno numerose, giornate scolastiche più brevi e strutture migliori. Il governo francese sostiene che non ci siano fondi e prevede di tagliare ulteriormente la spesa pubblica nel 2027.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che il sistema educativo francese accentua le disuguaglianze, con le scuole delle periferie che dispongono di meno risorse. Inoltre, confronta quanto spendono i paesi dell’Unione europea per l’istruzione e come cambiano le opportunità educative da uno stato all’altro.