Da settimane in Francia decine di migliaia di persone protestano contro i tagli alle scuole e alle università. I manifestanti chiedono più insegnanti, classi meno numerose, giornate scolastiche più brevi e strutture migliori. Il governo francese sostiene che non ci siano fondi e prevede di tagliare ulteriormente la spesa pubblica nel 2027.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che il sistema educativo francese accentua le disuguaglianze, con le scuole delle periferie che dispongono di meno risorse. Inoltre, confronta quanto spendono i paesi dell’Unione europea per l’istruzione e come cambiano le opportunità educative da uno stato all’altro.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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