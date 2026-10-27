Da Pompei alle trincee della prima guerra mondiale, account come Chloe vs History ricreano grandi eventi storici, creando video con l’intelligenza artificiale. Una rivisitazione visiva che affascina molte persone, ma che allo stesso tempo fa infuriare gli storici e mostra i limiti creativi dell’ia.
Dietro le immagini è una serie della tv franco-tedesca Arte che ricostruisce la storia di una foto, di un video o di un’immagine, dalla sua creazione al suo impatto sul nostro modo di vedere il mondo. Proponendoci un’interpretazione che spinge ad andare oltre il primo sguardo.
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