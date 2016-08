Un viceministro boliviano rapito e ucciso durante le proteste dei minatori. Rodolfo Illanes, viceministro dell’interno, è stato sequestrato e ucciso a botte dai manifestanti a Panduro, a 160 chilometri da La Paz. Illanes era andato a parlare con i manifestanti quando è stato rapito. In seguito si è saputo che è deceduto per le percosse subite e il governo sta cercando di recuperare il suo cadavere. I minatori chiedono una legislazione meno rigida nel loro settore. Le proteste sono diventate più violente dopo la morte di due lavoratori in scontri con la polizia.