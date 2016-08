La commissione europea condanna la Apple a pagare una multa da 13 milioni di euro. La commissione ha deciso che l’azienda di Cupertino dovrà restituire all’Irlanda 13 milioni in tasse perché avrebbe beneficiato di aiuti di stato illegali sotto forma di sconti fiscali in cambio della creazione di posti di lavoro. La commissione stava esaminando il caso della Apple da tre anni. L’accordo, secondo l’accusa, ha permesso all’azienda di pagare tasse molto basse sui profitti registrati in Europa. La Apple e l’Irlanda, che beneficia di questo generi di accordi fiscali per attirare le aziende straniere, hanno dichiarato che faranno ricorso.