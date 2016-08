Gli Stati Uniti criticano la multa inflitta dalla commissione europea alla Apple. Secondo il ministero dell’economia di Washington, la decisione di far pagare all’azienda statunitense 13 miliardi di euro di tasse arretrate è “ingiusta”. Il 30 agosto Bruxelles ha stabilito che la Apple dovrà restituire a Dublino 13 miliardi di euro perché ha beneficiato di aiuti di stato illegali sotto forma di sconti fiscali in cambio della creazione di posti di lavoro. L’accordo, secondo l’accusa, ha permesso all’azienda di pagare tasse molto basse sui profitti registrati in Europa. La Apple e l’Irlanda, che sfrutta questo tipo di accordi fiscali per attirare le aziende straniere, hanno dichiarato che faranno ricorso.