L’opposizione siriana svela un piano di transizione politica. L’Alto comitato per i negoziati, il gruppo formato da diverse fazioni dell’opposizione al governo di Damasco, propone sei mesi di colloqui sostenuti da un cessate il fuoco totale. Secondo il piano, il presidente Bashar al Assad dovrebbe poi cedere il potere a un governo di unità nazionale che resterà in carica per 18 mesi e organizzerà le elezioni. Ma l’attuale governo insiste sul fatto che l’opposizione non può imporre delle condizioni e che Assad non può essere rimosso dal suo incarico.