L’Austria potrebbe rimandare le elezioni presidenziali. Il ministro dell’interno austriaco ha detto che le autorità potrebbero decidere di rinviare le elezioni presidenziali, in programma per il 2 ottobre, per motivi tecnici, dopo che nelle scorse elezioni alcune schede del voto per corrispondenza sono risultate danneggiate. Negli ultimi giorni diverse amministrazioni locali hanno denunciato guasti.