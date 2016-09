Si vota in Russia e a Berlino. Sono in corso le elezioni per il rinnovo della duma, la camera bassa del parlamento russo. Russia unita, il partito del presidente Vladimir Putin, potrebbe consolidare la sua maggioranza. Alle elezioni per il parlamento del land di Berlino la Cdu della cancelliera Angela Merkel rischia un’altra sconfitta, mentre il partito xenofobo Alternativ für Deutschland è dato in crescita.