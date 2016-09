Sparatoria a Houston: nove feriti, ucciso l’aggressore. Uno dei feriti è in condizioni critiche, ha dichiarato la polizia locale. La sparatoria è avvenuta in centro commerciale nella parte sudovest della città texana. Secondo una prima ricostruzione l’aggressore, un avvocato, ha agito da solo e non ci sarebbero collegamenti con il terrorismo internazionale.