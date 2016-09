Si è dimesso il presidente delle Seychelles. James Michel lascerà il suo incarico il 16 ottobre e sarà sostituito dal vicepresidente Danny Faure. La decisione a sorpresa di Michel è arrivata in seguito alla sconfitta del suo partito, i socialdemocratici del Partito popolare, alle ultime elezioni legislative, nel corso delle quali l’opposizione ha ottenuto la maggioranza in parlamento per la prima volta dopo il ritorno del multipartitismo nel 1993.