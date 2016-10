Il comitato federale del Partito socialista spagnolo decide il destino del segretario Pedro Sánchez. La sua linea di rifiuto a oltranza a formare un governo con i popolari di Mariano Rajoy potrebbe costare la leadership del Psoe al segretario Pedro Sánchez. Il comitato federale si è riunito a Madrid per votare la fiducia a Sánchez che da parte sua sta provando in tutti i modi a mantenere la guida del partito. La riunione è cominciata in forte ritardo e andrà avanti a oltranza.