Il referendum sulle quote per i migranti in Ungheria non raggiunge il quorum. Ma il presidente Viktor Orbán sostiene di aver vinto. Il governo conservatore ungherese aveva indetto una consultazione popolare sul piano di reinsediamento di 1.294 migranti previsto dall’agenda europea per l’immigrazione, invitando gli elettori a votare no. Il 98 per cento di quelli che sono andati alle urne ha respinto il piano, tuttavia l’affluenza alle urne non ha superato il 50 per cento. Orbán, però, ha fatto sapere di voler andare avanti lo stesso e che cambierà la costituzione per rendere l’esito del referendum vincolante.