Esplosione a Kabul, in Afghanistan, almeno quattro feriti. Un ordigno è esploso su un autobus che trasportava dipendenti governativi, durante l’ora di punta nella capitale afgana. L’esplosione è avvenuta vicino all’università. I feriti sono almeno quattro. Intanto l’Unione europea ha approvato un piano di aiuti all’Afghanistan per 15 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. L’accordo prevede che Kabul cooperi con i governi europei per la deportazione dei richiedenti asilo.