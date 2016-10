L’attivista di Hong Kong, Joshua Wong, fermato in Thailandia. Wong, il leader del partito Demosisto e protagonista delle manifestazioni per la democrazia a Hong Kong, è stato trattenuto dai funzionari dell’immigrazione all’aeroporto di Bangkok ed è stato obbligato a tornare nel suo paese. Non è stata data nessuna spiegazione per l’accaduto. Di recente la Thailandia è stata duramente criticata per aver rafforzato la collaborazione con le autorità di Pechino.