L’uragano Matthew causa 11 morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana. La potente perturbazione ha causato anche il crollo di un ponte, l’interruzione di molte strade e delle linee telefoniche. La situazione è particolarmente grave per migliaia di haitiani che vivono ancora in tende e baracche dopo il terremoto del 2010. L’uragano si dirige verso gli Stati Uniti. In South Carolina sarà emesso un ordine di evacuazione che riguarderà un milione di persone.