La proposta di legge sull’aborto in Polonia bocciata in commissione parlamentare. Le manifestazioni di massa contro la proposta, che introdurrebbe il divieto assoluto di ricorrere all’interruzione di gravidanza se non in caso di pericolo di vita per la donna, hanno spinto i conservatori del Partito diritto e giustizia (Pis, al potere) a respingere la proposta in commissione parlamentare. Ora si attende che il testo venga respinto dall’intera assemblea dei deputati. Il voto è previsto per oggi.