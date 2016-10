Migliorano le condizioni di salute di Steven Woolfe, il parlamentare dell’Ukip coinvolto in una rissa. Il parlamentare, attualmente favorito come prossimo leader del partito nazionalista britannico, è stato colpito con un pugno durante la riunione del partito il 6 ottobre al parlamento europeo di Strasburgo. Il vertice era stato convocato in seguito alle dimissioni di Diane James dalla leadership del partito, solo 18 giorni dopo aver ricevuto l’incarico.