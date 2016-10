In Lituania due partiti di centrodestra potrebbero formare un nuovo governo. Alle legislative del 9 ottobre, i socialdemocratici (al potere) hanno ottenuto solo il 14,4 per cento dei voti, contro il 21,7 per cento del partito Verdi e contadini lituani, e il 21,6 per cento del partito conservatore Unione della patria. I socialdemocratici, che sono diventati così il terzo partito, sono stati penalizzati dalla situazione economica poco incoraggiante. Al primo turno sono stati eletti metà dei parlamentari, i restanti seggi saranno attribuiti al ballottaggio del 23 ottobre.