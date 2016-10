Gesti di rivolta alla prima riunione dell’assemblea legislativa di Hong Kong. Il Consiglio legislativo della città si è riunito per la prima volta il 12 ottobre, dopo che alle elezioni di settembre sono stati eletti anche degli attivisti per la democrazia, come i leader del movimento Occupy central. Nella cerimonia di insediamento alcuni nuovi eletti hanno esposto degli striscioni con scritto che “Hong Kong non è la Cina”, o hanno storpiato il testo del giuramento che i deputati devono leggere davanti al consiglio.